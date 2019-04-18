Женщина с ребенком закатила истерику в больнице

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина устроила скандал в больнице из-за того, что ее с ребенком без очереди не пропустили в кабинет врача; видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Женщина выразила недовольство тем, что вперед прошла другая посетительница больницы с девочкой-подростком.

«Я вам честно скажу, я пенсионеров терпеть не могу. Я вообще националистка и пенсионеров ненавижу», – приводит ее слова Ura.ru.

Женщина обругала матом медиков, а позднее оскорбила и сотрудников полиции, вызванных из-за скандала.

Ролик в Сети опубликовал очевидец. Он рассказал, что женщина нашла его в торговом центре и заставила извиняться за публикацию. Видеозапись извинений она разместила в Сети.

Ранее омбудсмены попросили проверить видео с ребенком, которого вели на поводке в метро.