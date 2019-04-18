Роструд сказал, где в России зарплаты выше московских

Работодатели в Якутии и в Чукотском автономном округе в среднем предлагают заработную плату выше, чем в Москве, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

На начало апреля работодателями было заявлено свыше 1,4 млн вакансий, отмечает пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

«По данным «Работы в России», за март этого года средняя предлагаемая заработная плата в Якутии составила порядка 70 тыс. рублей», – приводится цитата замглавы Роструда Дениса Васильева.

На втором месте находится Чукотка со средней зарплатой в почти 50 тыс. рублей, на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (45,4 тыс. рублей). Москва в рейтинге находится на шестом месте (41,7 тыс. рублей).

По этим данным, самые привлекательные вакансии в Якутии относятся к добывающей промышленности, машинистам буровой установки предлагаются зарплаты от 214 тыс. рублей, машинистам бульдозера – от 152 тыс. рублей.

В марте Росстат рассказал о среднемесячной зарплате гражданских чиновников федеральных госорганов в стране в 2018 году.