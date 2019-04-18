Пушков оценил шансы Порошенко на победу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал последние социологические опросы на Украине, согласно которым кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовы поддержать более 72%, а за Петра Порошенко – 25,4%.

«Невероятно, чтобы при столь большом разрыве по ВСЕМ опросам Порошенко настиг Зеленского. Невероятно, чтобы он смог победить даже при применении административного ресурса. Тем более, что теперь играть на его стороне смерти подобно», – отметил Пушков на своей странице в Twitter.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



По данным последних опросов, Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, его готовы поддержать 72,2% украинцев. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского объективной реальностью.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

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