Появились сообщения о серьезных проблемах нового смартфона Samsung

Новейший смартфон Samsung Galaxy Fold, продажи которого стартуют 26 апреля, ломается с первых же дней использования, утверждает издание Quartz, принадлежащее американскому медиахолдингу Atlantic Media.

Издание утверждает, что у аппаратов, предоставленных для тестирования, обнаружились серьезные проблемы с экраном, который, по версии Samsung, может без проблем складываться до 200 тыс. раз, передает РИА «Новости».

Так, по словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, экран Galaxy Fold сломался на второй день тестирования. «Похоже, экран совсем умер», – добавил Гурман.

А Дитер Бон из Verge обратил внимание на выпуклость, появившуюся на экране его экземпляра Galaxy Fold.

В Samsung Electronics пообещали внимательно изучить сообщения о повреждениях дисплея складных смартфонов новой линейки Galaxy Fold, ограниченное число которых было предоставлено журналистам для написания обзоров, передает ТАСС.

В компании предположили, что причиной повреждений основного экрана могло стать удаление защитной пленки.

Напомним, в феврале Samsung показала первый сгибающийся смартфон стоимостью почти в 2 тыс. долларов. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Еще одно подобное устройство было представлено компанией Huawei.