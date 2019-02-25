Представлен самый дорогой «гнущийся» смартфон

Китайская компания Huawei представила «гнущийся» смартфон Huawei Mate X, который оказался дороже Samsung Galaxy Fold.

Huawei сообщила, что Mate X поддерживает технологию 5G. Диагональ экрана – 8 дюймов, смартфон быстро заряжается, передает РИА «Новости».

В сложенном состоянии у Huawei Mate X работают два экрана с диагональю 6,6 и 6,38 дюйма, пишет Forbes.

Mate X можно будет купить в 2019 году. Цена – 2 тыс. 299 евро (более 2,6 тыс. долларов).

Отметим, что стоимость Huawei превышает цену «гнущегося» смартфона Samsung, который планируют продавать почти за 2 тыс. долларов.