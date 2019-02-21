Samsung показала сгибающийся смартфон почти за 2 тыс. долларов

Представленный Samsung новейший смартфон Galaxy Fold стоит 1 тыс. 980 долларов, сообщают информационные агентства.

В Сан-Франциско прошла презентация сгибающегося смартфона. Его диагональ – 4,6 дюйма в сложенном виде, 7,3 дюйма – в разложенном; есть возможность работать в трех приложениях одновременно, два экрана, которые в разложенном виде собираются в один, передает РИА «Новости».

Предусмотрены модели четырех цветов. Смартфон будет поддерживать стандарт LTE или 5G.

Купить его можно будет с 26 апреля.