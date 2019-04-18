Доля пожилых людей в России достигла 25% населения

Число пожилых граждан России составило 37 млн, достигнув 25% населения, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании десятой сессии рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам старения.

В ходе своего выступления омбудсмен рассказала об усилиях властей России по увеличению продолжительности жизни граждан, передает ТАСС.

«По экспертным оценкам средняя продолжительность жизни в мире составляет 67 лет, – информировала Уполномоченный по правам человека. – В Российской Федерации эта величина на сегодня составляет 73 года. В результате реализации национального проекта «Здоровье» в 2024 году она должна увеличиться на пять лет».

Омбудсмен подчеркнула, что Россия «проводит последовательную политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие всех категорий населения». «Люди старшего поколения в современной социальной политике государства занимают особое место», – подчеркнула омбудсмен.

При этом, по ее данным, в России «доля пожилых граждан уже достигла 25% от числа населения и составила 37 млн человек».

«Прогнозируется, что к 2050 году впервые за всю историю человечества людей старше 60 лет станет больше, чем детей, их число достигнет 2 млрд человек и составит более 20% населения. Не является исключением в этом плане и Российская Федерация», – отметила Уполномоченный по правам человека.

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян достигла рекорда.