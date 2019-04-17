Путин призвал чиновников «не бронзоветь»

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы, известной как «школа губернаторов», призвал чиновников не «бронзоветь» и не отрываться от общества.

«Любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает. Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что для чиновников важно умение работать в команде и обмениваться лучшими практиками с коллегами всех уровней. Путин добавил, что когда перед страной поставлены масштабные задачи по реализации нацпроектов, вопрос качества кадров на госслужбе в регионах становится особенно важен. По словам президента, барьеры между властью и людьми мешают в работе.

«Они недопустимы вообще», – передает слова Путина «РИА Новости».

Путин добавил, что выстроенная система подготовки молодых управленцев положительно сказывается на продвижении кадров и формировании команд на региональном и федеральном уровнях.

«Мы выстроили систему подготовки молодых, но уже опытных управленцев, и это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании команд – региональных и федеральных. Меня это очень радует», – признал глава государства.

«Очень бы хотелось, чтобы это все пошло на пользу удовлетворения ваших амбиций в хорошем смысле и чтобы качество управленческой работы улучшалось постоянно», – добавил он.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Программа ВШГУ подготовлена пулом ведущих вузов страны.