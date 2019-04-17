Медведев рассказал о новой поддержке семьям с детьми

Семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, будут получать выплаты при рождении первого ребенка с 2020 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

«С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до 1,5 прожиточных минимумов. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов», – заявил Медведев, сообщает ТАСС.

Премьер также отметил, что сейчас правительство рассматривает помощь в виде льготной ипотеки и единовременных выплат при рождении второго и последующих детей.

«Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна льготная ипотека по ставке 6% на покупку жилья на первичном рынке. Кроме этого, мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют», – сказал он.

Также стало известно, что с 2020 года правительство будет создавать систему по уходу за пожилыми людьми.

«Но если человеку уже трудно жить одному и ему требуется уход, то начиная со следующего года будем создавать условия в сфере социального обеспечения, которые должны в максимальной степени приближаться к домашним», – сообщил Медведев.

Он сказал, что правительство уделяет особое внимание повышению уровня жизни пожилых людей, считая это национальной целью. И отметил, чтобы жить долго нужно заботится о здоровье, заниматься любимым делом, однако он призвал никого не обманывать и добавил, что достойная, интересная жизнь – это еще и вопрос денег.

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Глава кабмина упомянул и принятые решения относительно индексации пенсий. Так, правительство установило, что для регионов должна быть единая и обязательная методика, по которой будет рассчитываться прожиточный минимум пенсионеров: «Сначала будем доводить до него пенсии, а как только необходимо будет, будем их индексировать, чтобы общая сумма была больше. Государственная дума оперативно поддержала».

Ранее сообщалось, что кабмин задумался о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка.