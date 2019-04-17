Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Матвиенко из Совфеда

Кремль не располагает информацией о якобы предстоящем переходе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на другое место работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ничего не известно в Кремле», – сказал он, напомнив, что в Совфеде уже отреагировали на сообщения об этом, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть свой пост, наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. В СВР опровергли сообщения о назначении Нарышкина спикером Совфеда.