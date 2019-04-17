В СВР опровергли сообщения о назначении Нарышкина спикером Совфеда

Служба внешней разведки не подтверждает сообщения о возможном назначении главы СВР Сергея Нарышкина на должность председателя Совета Федерации, сообщил официальный представитель ведомства Сергей Иванов.

«Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований», - сказал Иванов, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть свой пост, наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.