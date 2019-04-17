СМИ узнали об уходе Матвиенко из Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть свой пост, наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Как рассказали несколько источников «Коммерсанта» в госструктурах, в мае состоится встреча Валентины Матвиенко с президентом Владимиром Путиным, на ней будет обсуждаться возможный уход Матвиенко из Совфеда. Также сообщается, что после отставки Матвиенко может возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной. Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.

В пресс-службе Совета Федерации не стали комментировать сообщения о предстоящем уходе Матвиенко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

Валентина Матвиенко представляет в Совфеде исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года. На посту председателя Совфеда Матвиенко неустанно вела борьбу за повышение статуса палаты. В конце 2013 года Матвиенко рапортовала, что в Совфед пришли «реальные представители регионов», а «старое клише о том, что палата представляет собой круг олигархов и престарелых политиков» ушло «в прошлое».

Источники также отмечают, что возможный приход Сергея Нарышкина в Совет федерации выглядит предельно логичным. Нынешний глава СВР возглавил службу как раз после думских выборов 2016, а в нижней палате прошлого созыва занимал пост спикера – парламентская работа тоже ему не чужая.