Назначен новый гендиректор ПАО «Ил»

Пост генерального директора ПАО «Ил» с 20 апреля займет Юрий Грудинин, говорится в распространенных в среду данных компании.

Вместе с этим совет директоров прекратил с 19 апреля 2019 года полномочия действующего генерального директора Алексея Рогозина, передает ТАСС.

О том, что Рогозина на посту генерального директора ПАО «Ил» сменит Грудинин стало известно еще 4 апреля.

Рогозин в начале апреля принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина.