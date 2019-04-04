ОАК нашла замену сыну Рогозина

Совет директоров ОАК назначил новых руководителей дивизионов гражданской и транспортной авиации; Алексея Рогозина на посту гендиректора ПАО «Ил» сменит Юрий Грудинин.

«Президентом компаний ПАО «Корпорация «Иркут» и АО «Гражданские самолеты Сухого» станет Равиль Хакимов. Ему предстоит возглавить работу по формированию Дивизиона гражданской авиации ОАК», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что у Хакимова большой опыт по реализации крупных государственных проектов в авиационной отрасли.

Александр Рубцов займет должность вице-президента Дивизиона гражданской авиации по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию гражданских самолетов. Он займется продвижением, продажами и обслуживанием самолетов Superjet 100, МС-21, CR929 и Ил-114.

Также подтвержден уход Алексея Рогозина с поста вице-президента ОАК по транспортной авиации и гендиректора ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Отмечается, что при нем была проведена консолидация ВАСО, «Авиастар-СП», ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева под крылом ПАО «Ил».

«Алексей Дмитриевич пришел в непростой период, по ряду важных программ транспортной авиации были серьезные вызовы. Команда под его руководством провела большую работу. Наряду с повышением операционной эффективности, это позволило ускорить создание военно-транспортных самолётов Ил-276, Ил-76МД-90А, гражданских Ил-96 и Ил-114, пройти решающий этап новому легкому транспортнику Ил-112, первый полет которого состоялся накануне», – сказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

Пост руководителя Дивизиона транспортной авиации ОАК, генерального директора ПАО «Ил» займет Юрий Грудинин. Ранее он руководил предприятием ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Функции единоличного исполнительного органа этой компании передаются ПАО «Ил».

Ранее стало известно, что Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина.

Рогозин стал гендиректором ПАО «Ил» в мае 2017 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост.