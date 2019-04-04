Сын Рогозина оставил посты вице-президента ОАК и гендиректора ПАО «Ил»

Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина, сообщил информированный источник.

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина и вице-президента ОАК», – сказал источник РИА «Новости».

Соответствующее решение Рогозина будет рассмотрено советом директоров ОАК. При этом фамилии возможных кандидатов на пост главы ПАО «Ил» не называются.

Сам Рогозин отказался от комментариев.

Отметим, что еще в марте появились сообщения, что правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина, тогда же сообщалось, что покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин.

Алексей Рогозин стал гендиректором ПАО «Ил» в мае 2017 года. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об этом назначении.