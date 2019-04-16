Анонсирован визит в Россию спецпредставителя США по КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить вопросы сокращения ядерного потенциала Пхеньяна, сообщили в Госдепартаменте.

«Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн посетит Москву с 17 по 18 апреля, чтобы встретиться с российскими официальными лицами и обсудить усилия, направленные на достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», – передает сообщение Госдепа ТАСС.

Напомним, февральский саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном завершился безрезультатно, так как американский лидер пытался убедить коллегу отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Трамп, в свою очередь, не исключилвведения новых санкций против КНДР.

Ранее Трамп поблагодарил Россию за помощь с КНДР.