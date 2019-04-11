Трамп поблагодарил Россию за помощь с КНДР

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию и Китай за помощь на границе с Северной Кореей.

Американский президент во время встречи с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме поблагодарил Россию и Китай за помощь на границе с КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также Трамп рассказал, что обсуждает возможность новых встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Лидер Южной Кореи в свою очередь отметил, что поддерживает диалог между США и КНДР, подчеркивая необходимость третьего саммита между лидерами двух государств и призывая сохранять темпы переговоров.

Ранее отмечалось, что саммит Трампа и Ким Чен Ына в Ханое закончился досрочно.

Напомним, встреча двух лидеров состоялась 28 февраля. За месяц до этого Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь найти «верную повестку дня» на переговорах с КНДР по «конкретным аспектам денуклеаризации». Консультации продолжались вплоть до саммита.

Несмотря на отсутствие возможности следить за ходом переговоров, позже в Кремле отметили позитивный момент в переговорах Трампа и Ким Чен Ына.