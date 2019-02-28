В Кремле указали на позитивный момент в переговорах Трампа и Ким Чен Ына

В Кремле прокомментировали прошедший в Ханое 27-28 февраля саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле не имели возможности следить за ходом переговоров Трампа и Ким Чен Ына, так как они проходили в закрытом формате. «Из того, что мы видим из официальных заявлений, из заявлений самого президента Трампа, других высокопоставленных представителей Белого дома, пока мы понимаем, что переговорный процесс не прерван, что, безусловно, позитивно», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что США и КНДР, вероятно, не удалось выйти на какие-то ощутимые договоренности. «Это первая предварительная информация, которую мы предварительно получаем. Безусловно, предстоит ее еще анализировать. Какова причина этого, ну тоже будем ждать каких-то уточнений», – добавил представитель Кремля.

Он сообщил, что в Кремле проанализируют итоги саммита США – КНДР, и констатировал, что практика небольших шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости не сработала. «Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», – приводит его слова ТАСС.

«Это то, о чем мы говорили все время, здесь каждый шаг навстречу должен иметь за собой проявления определенной гибкости, определенной уступки и определенные небольшие договоренности. Невозможно сразу замахиваться на единовременное решение такой сложной проблемы», – отметил Песков.

Песков сказал, что Кремль не в курсе нюансов переговорной позиции КНДР с США по ядерной программе. «Безусловно, мы пока не слышали какую-то позицию, озвученную представителями Северной Кореи, мы не знаем, насколько точно она передана американскими представителями», – отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва оказала помощь в организации саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Песков добавил, что вопрос встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына остается на повестке дня, но конкретных договоренностей нет. «Продолжим процесс согласования с нашими северокорейскими визави по дипломатическим каналам», – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита. Встреча лидеров завершилась без договоренностей. Трамп сообщил, что соглашение Вашингтона и Пхеньяна было готово к подписанию, однако американская сторона отказалась его подписывать. В Вашингтоне сочли недостаточными усилия КНДР по ядерному разоружению и отказались выполнять требование Пхеньяна о полном снятии санкций.

Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. По его словам, КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США.