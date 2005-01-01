Эксперт объяснил провал встречи Трампа и Ким Чен Ына

Взгляд
28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
Разделы

Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт Индии и Пакистана может быть выгоден России

Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си ЦзиньпинаФото: Thomas Peter/Reuters
Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
Перейти а раздел…

Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп пообещал «приличные новости» о конфликте Индии и Пакистана
          Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в КашмиреУкраину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»В Лондоне по требованию ВТБ арестовано имущество украинского миллиардераНа Украине заявили о решении проблемы задержанных в Азовском море рыбаков
          США заняли сторону в конфликте Индии и ПакистанаКонгресс США потребовал от Трампа раскрыть убийство НемцоваГраждане Германии поддержали строительство «Северного потока – 2»Русская река затопила американский город
          Немецкие СМИ объявили о провале восстания ГуайдоПо делу о допинге задержаны лыжники сборных Австрии, Казахстана и ЭстонииПосле гибели ребенка в запертой квартире задержали заведующую поликлиникойУдарные возможности перспективных эсминцев «Лидер» значительно возросли

          Главная тема


          Россия проедает советское нефтяное наследие

          дорожный конфликт


          В Москве избили генерал-полковника в отставке (видео)

          новейшее вооружение


          В США признали неспособность сбить российские ракеты

          Видео

          театральная критика


          Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

          уроки истории


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          просто глупость


          Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

          муж божены


          Как Игорь Малашенко изменил историю России

          начало Крымской весны


          Меджлис готовил масштабное кровопролитие в Крыму

          Красная угроза


          Борис Кагарлицкий: Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Ирокез в школе


          Анна Долгарева: Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

          на ваш взгляд


          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          Эксперт объяснил провал встречи Трампа и Ким Чен Ына

             28 февраля 2019, 11:10
          Фото: Leah Millis/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по корейским исследованиям Ким Ен Ун в связи с тем, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

          Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун считает, что ждать прорыва от саммита в Ханое не стоило, так как проблему денуклеаризации Корейского полуострова «надо решать ступенька за ступенькой и идти на совместные решения».

          «Недоверие настолько велико, что КНДР просто так верить никому не будет, как и США. Все идет в том русле, в котором оно и должно идти. Тем более Трамп в последнее время несколько раз повторял, что это сложная проблема и сразу ее не решить. Он определил следующий год как очень важный для решения проблемы», – отметил Ким.

          По его словам, в том, что переговоры закончились без соглашения, виноват Дональд Трамп. «Попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США, которые не пошли на компромиссные шаги... Но это не значит, что КНДР возобновит ракетные или ядерные испытания», – заверил Ким.

          Эксперт пояснил, что одним из камней преткновения остается тот факт, что Южная Корея, которая не обладает ядерным оружием, принимает у себя американские ядерные подлодки и авианосцы, стратегические бомбардировщики. Расположенные на ее территории американские пусковые установки с крылатыми ракетами «Томагавк», которые могут быть оборудованы ядерными боеголовками, тоже представляют угрозу для КНДР. «США наконец-то согласились на принцип поэтапного продвижения к денуклеаризации», – отметил он.

          «При этом Ким Чен Ын заявил, что готов к денуклеаризации, это был не блеф. Он сказал, что денуклеаризация – это завет, который оставили ему его предшественники», – подчеркнул Ким Ен Ун, напомнив, что с весны прошлого года стратегия развития страны связана исключительно с экономическим ростом и с того времени в прессе исчезли репортажи о поездках главы государства в военные части.

          Ким Ен Ун приветствовал слова лидеров о желании открыть миссии связей в обеих странах, но напомнил, что такая договоренность была достигнута еще в 1994 году, но американцы так и не выполнили ее.

          По его словам, это не последний саммит Трампа и Кима и «в следующем году будет очень важная встреча». «В следующем году Трампу надо будет переизбираться на пост президента, и здесь можно увидеть более реальные шаги в сторону денуклеаризации Корейского полуострова», – прогнозирует эксперт.

          В то же время Ким предупредил, что Пхеньян просто так не сдаст ядерное оружие США, должны быть международные гарантии того, что США откажутся от своего оперативного плана 50/15, в рамках которого Вашингтон готов осуществить интервенцию в КНДР при возникновении угрозы потери официальным Пхеньяном контроля над ядерными вооружениями в случае, например, дестабилизации обстановки в стране. Такие гарантии может дать только Совбез ООН, в том числе Россия и Китай.

          Эксперт не исключил официального признания КНДР как ядерной державы в будущем. В качестве примера он назвал Индию и Пакистан, от которых США не требуют избавиться от ядерного оружия.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова в ходе саммита во Вьетнаме в четверг. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «лидеры двух стран обсудили различные пути денуклеаризации и экономические вопросы. На данный момент соглашение не достигнуто». Также известно, что Трамп отказался отменять экономические санкции в отношении Пхеньяна.

          Сандерс отметила, что делегации двух стран ждут новой встречи в будущем.

          При этом представитель Белого дома отметила, что встреча американского лидера и северокорейского вождя была «хорошей и конструктивной».

          То, что саммит провалился, стало ясно в четверг утром, когда Трамп и Ким раньше запланированного покинули место его проведения. Они лишь успели перед началом переговоров выступить за обоюдное открытие представительств в США и КНДР.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............