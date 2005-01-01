Эксперт объяснил провал встречи Трампа и Ким Чен Ына

«Попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по корейским исследованиям Ким Ен Ун в связи с тем, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

Эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун считает, что ждать прорыва от саммита в Ханое не стоило, так как проблему денуклеаризации Корейского полуострова «надо решать ступенька за ступенькой и идти на совместные решения».

«Недоверие настолько велико, что КНДР просто так верить никому не будет, как и США. Все идет в том русле, в котором оно и должно идти. Тем более Трамп в последнее время несколько раз повторял, что это сложная проблема и сразу ее не решить. Он определил следующий год как очень важный для решения проблемы», – отметил Ким.

По его словам, в том, что переговоры закончились без соглашения, виноват Дональд Трамп. «Попытка заставить Северную Корею сдаться на американских условиях и действовать себе в ущерб провалилась. КНДР отказалась от завышенных требований со стороны США, которые не пошли на компромиссные шаги... Но это не значит, что КНДР возобновит ракетные или ядерные испытания», – заверил Ким.

Эксперт пояснил, что одним из камней преткновения остается тот факт, что Южная Корея, которая не обладает ядерным оружием, принимает у себя американские ядерные подлодки и авианосцы, стратегические бомбардировщики. Расположенные на ее территории американские пусковые установки с крылатыми ракетами «Томагавк», которые могут быть оборудованы ядерными боеголовками, тоже представляют угрозу для КНДР. «США наконец-то согласились на принцип поэтапного продвижения к денуклеаризации», – отметил он.

«При этом Ким Чен Ын заявил, что готов к денуклеаризации, это был не блеф. Он сказал, что денуклеаризация – это завет, который оставили ему его предшественники», – подчеркнул Ким Ен Ун, напомнив, что с весны прошлого года стратегия развития страны связана исключительно с экономическим ростом и с того времени в прессе исчезли репортажи о поездках главы государства в военные части.

Ким Ен Ун приветствовал слова лидеров о желании открыть миссии связей в обеих странах, но напомнил, что такая договоренность была достигнута еще в 1994 году, но американцы так и не выполнили ее.

По его словам, это не последний саммит Трампа и Кима и «в следующем году будет очень важная встреча». «В следующем году Трампу надо будет переизбираться на пост президента, и здесь можно увидеть более реальные шаги в сторону денуклеаризации Корейского полуострова», – прогнозирует эксперт.

В то же время Ким предупредил, что Пхеньян просто так не сдаст ядерное оружие США, должны быть международные гарантии того, что США откажутся от своего оперативного плана 50/15, в рамках которого Вашингтон готов осуществить интервенцию в КНДР при возникновении угрозы потери официальным Пхеньяном контроля над ядерными вооружениями в случае, например, дестабилизации обстановки в стране. Такие гарантии может дать только Совбез ООН, в том числе Россия и Китай.

Эксперт не исключил официального признания КНДР как ядерной державы в будущем. В качестве примера он назвал Индию и Пакистан, от которых США не требуют избавиться от ядерного оружия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова в ходе саммита во Вьетнаме в четверг. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «лидеры двух стран обсудили различные пути денуклеаризации и экономические вопросы. На данный момент соглашение не достигнуто». Также известно, что Трамп отказался отменять экономические санкции в отношении Пхеньяна.

Сандерс отметила, что делегации двух стран ждут новой встречи в будущем.

При этом представитель Белого дома отметила, что встреча американского лидера и северокорейского вождя была «хорошей и конструктивной».

То, что саммит провалился, стало ясно в четверг утром, когда Трамп и Ким раньше запланированного покинули место его проведения. Они лишь успели перед началом переговоров выступить за обоюдное открытие представительств в США и КНДР.