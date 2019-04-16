Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

Доктор исторических наук Александр Сытин в эфире Первого канала заявил, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года – это «ликвидация малоценного человеческого материала»; после этого его выгнали из студии программы «Время покажет».

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он. Видео отрывка программы опубликовано на сайте Первого канала.

После этого возмущенные гости студии вступили в спор с Сытиным.

«Вы кто такой, что можете определять, что такое «генетический материал»?», – заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник, заявив, что Сытин сам не может называться человеком.

После этого ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть студию.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.