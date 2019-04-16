Савченко собралась баллотироваться в Верховную раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, находящаяся под следствием на Украине, планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года со своей партией, заявила замглавы политической платформы Татьяна Проторченко.

«Мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», – передает ее слова телеканал «112 Украина».

Она добавила, что Савченко в ближайшую пленарную неделю приступит к своей работе в Верховной раде как действующий депутат. Ранее «работа была достаточно затруднена», так как Савченко находилась «то в Черниговском СИЗО, то в Лукьяновском».

Ранее стало известно, что Савченко и экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан освобождены из-под стражи.

Савченко и Рубана находятся под следствием по обвинению в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и убить президента Украины Петра Порошенко.