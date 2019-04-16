Кокорина и Мамаева сравнили с «бандитами из 90-х»

Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за «бандитов из 90-х».

Набродская сообщила на заседании Пресненского суда Москвы, где проходит процесс по делу футболистов, что она лишь позже узнала, кем являются участники драки; тогда ей «показалось, что они из какой-то неформальной организации, как из девяностых», передает ТАСС.

«Я еще подумала, ничего себе – такие еще существуют», – добавила свидетель.

По ее воспоминаниям, участники компании Кокорина и Мамаева в кафе нецензурно бранились, громко разговаривали, «девушки совершали непристойные жесты».

Набродская отметила, что в кафе была вынуждена пересесть из-за этой шумной компании.

Ранее электрик «Кофемании» рассказал, что случилось со стулом после удара им чиновника Дениса Пака. Отметим, что до этого адвокат Кокорина объяснил удар чиновника стулом «рефлекторным движением».

Также стало известно о том, что в заведении Кокорин имитировал интимную близость со знакомой; также ему на колени садился свидетель по данному делу Геннадий Куропаткин.

Кроме того, свидетель Карен Григорян утверждал, что футболисты подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком после того, как тот назвал спортсменов «петухами».

В апреле также сообщалось о примирении Кокорина и Пака.

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