«Собор Парижской Богоматери» Гюго стал бестселлером за день

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вошел в топ-100 самых продаваемых книг на Amazon во Франции.

Пять изданий романа занимают вторую, шестую, 18-ю, 35-ю и 58-ю строчки в списке бестселлеров, передает ТАСС.

Кроме того, в число самых популярных вошли книги об истории и архитектуре Нотр-Дама.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник утром. Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; вскоре их отправят в Лувр. Во вторник появились видео из собора после пожара.