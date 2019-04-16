Патриарх Кирилл прокомментировал пожар в Нотр-Даме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на возрождение собора Парижской Богоматери после пожара усилиями государства, церкви и общества.

«Возношу молитвы к Господу, дабы он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии. Надеюсь, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом», – говорится в тексте обращения патриарха архиепископу Парижскому Мишелю Опети, передает ТАСС.

Предстоятель РПЦ заявил, что «глубоко опечален» известием о пожаре, который нанес огромный ущерб святыне Римско-католической церкви.

«Сопереживаю вам, вашей пастве и всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия», – сказал патриарх.

Между тем муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также отметил, что мусульмане выражают свою боль и сострадание народу Франции.

«Не только Франция, а весь мир наблюдал, как культурный памятник Нотр-Дам стал объектом огненной стихии. Несомненно, это большая утрата в плане исторического наследия. Мы, мусульмане России, выражаем свою боль и сострадание народу Франции», – сказал он.

По его словам, пожар высветил другие проблемы, до сих пор нерешенные. В частности, он указал на разрушение из-за военных действий культурных и религиозных мусульманских памятников в Сирии, Ираке и других странах.

«Однако об этих фактах мало говорят. Надо остановить этот негативный процесс. Необходимо задуматься, как восстановить историческое, культурное и религиозное наследие, являющееся духовным богатством многих народов», – сказал Самигуллин.

Он подчеркнул, что религиозные сооружения требуют постоянного внимания и бережного отношения, их нужно оберегать «путем постоянного контроля, в том числе противопожарного». По словам Симагуллина, в этом вопросе не бывает мелочей.

В понедельник вечером Нотр-Дам, который начали реставрировать, загорелся. Здание избежало полного разрушения, хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа. Власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.