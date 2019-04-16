Пожар уничтожил невидимый для посетителей уникальный элемент Нотр-Дама

Пожар в cоборе Парижской Богоматери уничтожил уникальный деревянный каркас крыши исторического здания, сообщают СМИ.

Телерадиокомпания RTL сообщает, что невидимый для посетителей каркас крыши, состоящий из восьмивековых дубовых балок, который эксперты называли «лесом» из-за их количества, был уничтожен огнем, передает РИА «Новости».

Каркас являлся жемчужиной средневековой архитектуры. Каждая балка была изготовлена из одного ствола дерева. Длина его составляла более 100 метров, ширина в нефе – 13 метров, в трансепте – 40 метров, высота – 10 метров.

Председатель центрального совета общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов заявил, что в восстановлении собора нет сомнений, особенно учитывая «то отношение, которое в этой стране (во Франции – прим. ВЗГЛЯД) есть к наследию».

«Я думаю, что это станет национальной задачей номер один в ближайшие годы, но восстанавливать будут долго, конечно, потому что работы очень много предстоит. Но чертежи многие сохранены, насколько нам известно, меры и так далее, ведь его постоянно изучали, наблюдали, исследовали», – добавил эксперт.

Он также добавил, что «во французском обществе в целом развита тема сохранения и, конечно, это достаточно большое потрясение».

По мнению Демидова, из инцидента «можно в очередной раз сделать вывод о достаточной хрупкости того наследия, которое мы имеем – вот, казалось бы, такие монументальные, непреходящие памятники, как Нотр-Дам, тоже оказываются хрупкими».

Ранее в Государственном Историческом музее заявили о безвозвратной утрате Нотр-Дама.

Почетный архитектор России, реставратор высшей категории Рафаэль Даянов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери.