Священник Нотр-Дама рассказал о первых минутах пожара

Викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал о первых минутах пожара в соборе Парижской Богоматери.

«Я был в своем офисе, мы работали. Вечерняя служба закончилась где-то в 19.30. Пожар уже начался, но его не было видно, о нем никто не знал. Не было никакой паники, когда люди уходили с мессы. Через несколько минут мы уже почувствовали дым, и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши – там, где все из дерева. Я сразу же вышел на улицу и сказал «О, Господи», – сказал Филип Марсе РИА «Новости».

Он отметил, что в это время к собору уже прибыли полицейские и пожарные.

«Потом приехала мэр Парижа Анн Идальго, а еще чуть позже – президент (Франции Эммануэль) Макрон. Он предпочел пережить это событие на месте, а не получать информацию, которую ему должны были давать. Я считаю, что его такой порыв был весьма эмоциональным. То, что он сказал, прибыв на место, тронуло сердце», – добавил священник.

Филип Марсе также напомнил, что сейчас у католиков идет Святая неделя, предшествующая Пасхе.

«Через несколько дней мы будем переживать воскрешение Христа - центральное событие нашей веры. Когда вчера я увидел крест в глубине собора, который был подсвечен пожаром, это было воплощением того, что с нами происходит: крест в окружении огня, статуя Девы Марии и огонь...», – вспомнил священник.

Он сказал, что искать тайный смысл произошедшего не стоит, так как, скорее всего, это был несчастный случай, а не умышленный поджог.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Позже стало известно, что реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. Власти назвали данную ситуацию кране сложной.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.