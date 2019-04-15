Ребенок получил ранение при обстреле поселка в ЛНР

В результате обстрела поселка Золотое-5 в Луганской народной республике (ЛНР) украинскими военными был ранен ребенок.

«В результате обстрелов территории ЛНР получила минно-взрывную травму девочка 2007 года рождения, которая в состоянии средней степени тяжести доставлена в Первомайскую городскую больницу», цитирует сообщение МЧС ЛНР ТАСС.

В народной милиции ЛНР рассказали, что за сутки зафиксировали шесть обстрелов республики со стороны украинских силовиков. Сообщается, что огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в Сети появилось видео удара украинских силовиков по позициям ДНР.