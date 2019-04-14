Украинские силовики опубликовали видео удара по позициям ДНР

Вооруженные силы Украины заявили об ударе по позициям ополчения ДНР, в результате которого якобы были убиты два ополченца; в Сети также опубликовано видео нанесения удара по блиндажу ополченцев.

Видео опубликовано офицером ВСУ Анатолием Шефаном (позывной «Штирлиц») на YouTube.

«Плюшка ватрушкам или очередной «Страйк», – подписал он видео. По его словам, «стрелять и уничтожать» ополченцев продолжает нацбатальон «Донбасс-Украина».

По данным «Апострофа», украинские военнослужащие атаковали блиндаж сил ДНР в районе Светлодарской дуги.

УНИАН со ссылкой на штаб ООС пишет, что двое ополченцев в результате ударов ВСУ были убиты, еще пятеро – ранены.

Украинские силовики регулярно нарушают весеннее перемирие, продолжая обстрелы позиций ополчения ДНР и ЛНР и территорию этих республик.