Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Силы ПВО сбили две цели над Севастополем во время атаки ВСУ
Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей при атаке на Севастополь
Губернатор Михаил Развожаев сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны над городом, уничтожены две цели, объявлена воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале заявил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбито две воздушных цели.
Власти призвали жителей покинуть открытые пространства из-за угрозы падения осколков и пуль. Развожаев напомнил, что противник использует беспилотники, начиненные металлическими шариками, а также предупредил об опасности падения разгонных модулей ракет.
Позже в городе повторно включили сирены, сигнал прозвучал в 20:26. На время действия режима опасности движение общественного и морского транспорта было полностью остановлено.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Севастополе погиб мужчина.
Накануне системы ПВО уничтожили пять воздушных целей над городом при отражении удара ВСУ.
В начале недели военные сбили пять объектов над акваторией моря в районе мыса Херсонес.