В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp отмечен в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector.

В работе Facebook отмечаются сбои с 13.28 мск, 63% пользователей испытывают сложности с лентой новостей, 19% – со входом в систему, у 17% отмечается полное отключение сети, передает ТАСС.

Пользователи Instagram столкнулись с аналогичными проблемами с 13.33 мск.

В 13.58 о проблемах стали сообщать пользователи WhatsApp. У 45% проблемы с отправлением и получением сообщений, у 40% – с соединением, у 40% – со входом в систему.

Больше всего жалоб приходит от пользователей Великобритании, Франции, Италии, Греции, Чехии и Сингапура. В России сбои пока не наблюдаются.