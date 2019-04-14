В Крыму решили найти потопленный немцами теплоход с тысячами человек на борту

Специалисты Севастопольского государственного университета (СевГУ) собираются найти и исследовать теплоход «Армения», потопленный в годы Великой Отечественной войны немецкой авиацией недалеко от Ялты.

Археологическая экспедиция отправится на поиски теплохода, потопленного осенью 1941 года, в мае 2019 года. Район, где предположительно находится «Армения», имеет глубины свыше тысячи метров. Обследование района проведут с применением мобильного гидролокационного комплекса, передает «Интерфакс».

Теплоход в 1941 году переоборудовали в санитарно-транспортное судно. На него нанесли красные кресты, подняли флаг Международного Красного креста. 6 ноября того же года он вышел из Севастополя с ранеными, персоналом госпиталей и жителями города. Ночью 7 ноября он зашел в Ялту, где пополнился людьми и грузом. В том числе на борту были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями.

Днем 7 ноября теплоход разбомбила немецкая авиация. Погибли, по разным данным, от 7 до 10 тыс. человек.

Судно до сих пор не обнаружено.