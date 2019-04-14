Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Британии

Победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года стал город Солсбери, где произошло отравление Сергея и Юлии Скрипалей, пишут британские СМИ.

Sunday Times пишет, что «этот прекрасный город» город сталкивался с кельтами, викингами и «недавними отравлениями «Новичком», но все равно «остается божественно привлекательным с собором в самом центре».

Авторы рейтинга заявляют, что в отличие от 2018 года, когда туристы избегали Солсбери, в 2019 году «в воздухе царит настоящий оптимизм», передает РИА «Новости».

Подчеркиваются взаимопомощь местных жителей, богатая культура, транспортная сеть и чистота воздуха.

Здесь, по словам из редакторов издания, «расположен удивительный собор 13 века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и потрясающий рынок», передает ТАСС.

Напомним, отношения Москвы и Лондона обострились после инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает обвинения.

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