Боевые корабли Таиланда прибыли во Владивосток

Боевые корабли Таиланда впервые за долгое время прибыли во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Фрегат УРО «Бангпаконг» и фрегат «Наресуан» ошвартовались в столице Приморья во второй половине дня», – цитирует Воскресенского РИА Новости.

Боевые суда прибыли во Владивосток с деловым заходом. Экипаж кораблей встретили торжественной церемонией с хлебом и солью.

Иностранные корабли пробудут в России до 17 апреля. В это время на фрегатах будут проходить экскурсии, которые смогут посетить все желающие.