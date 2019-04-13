Режим КТО отменили в Тюмени

Режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Тюмени с пятницы, отменен, сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области.

В сообщении указывается, что «с 6.23 (4.23 мск) 13 апреля 2019 года в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени Тюменской области правовой режим контртеррористической операции отменен», передает РИА «Новости».

С этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения операции.

Напомним, вечером в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».