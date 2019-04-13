Ассанжа поместили в «британский Гуантанамо»

Задержанный британской полицией основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящее время находится в тюрьме особо строго режима «Белмарш», расположенной на юго-востоке Лондона, передает Agence France-Presse со ссылкой на источник в суде.

Пенитенциарное учреждение принадлежит к категории А и считается тюрьмой для опасных преступников, в особенности подозреваемых или осужденных за террористическую деятельность. Ее прозвали «британский Гуантанамо», передает РИА «Новости».

В «Белмарше» отбывали сроки Ронни Биггс, совершивший одно из самых крупных ограблений в истории, радикальный исламистский идеолог Абу Хамза аль-Масри до экстрадиции в США, а также сербский лидер Момчило Краишник, обвиненный в организации этнических чисток на территории Боснии.

По другим данным, Ассанж содержится в тюрьме «Уандсворт» на юго-западе Лондона. Это самая большая в британской столице тюрьма и одна из крупнейших в западной Европе. Она принадлежит к категории Б с более мягким режимом.

Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

В Кремле подчеркивали, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.

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