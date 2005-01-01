Песков: Арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессы

Задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не корреспондируется с принципами свободы и неприкосновенности СМИ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения – это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ, поэтому мы еще раз повторяем, мы рассчитываем на то, что все законные права Ассанжа будут соблюдены», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае преследованию подвергается организация WikiLeaks и ее основатель, являющиеся независимым источником информации, передает ТАСС.

Напомним, Эквадор накануне отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.