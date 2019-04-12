В районе проведения КТО в Тюмени загорелся дом

В границах проведения контртеррористической операции в одном из районов Тюмени загорелся дом, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам источника, возгорание здания произошло в зоне оцепления, передает ТАСС.

При этом источник в экстренных службах города уточнил, что дом уже тушат.

По информации управления ФСБ по региону, контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной, Федерации Калининского административного округа. Зона оцепления расположена на окраине города, в нее попали жилые дома, рядом находится лицей №34.

Ранее в УФСБ по Тюменской области сообщили, что оперативниками была получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ** (запрещена в России), планировавших теракт в местах массового пребывания людей.