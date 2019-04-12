Россиянка в Египте приговорена к тюрьме за «разврат»

Россиянка Екатерина Андреева, исполнявшая в Египте танцы живота под псевдонимом Джохара, получила год тюрьмы за слишком откровенные представления, сообщили египетские СМИ.

Полиция арестовала россиянку в феврале прошлого года после ее танцев в одном из ночных клубов Эль-Гизы, передает Egypt Independent.

По утверждению египетской полиции, Джохара нарушила закон о представлении, не надев нижнее белье под танцевальный костюм. Девушка была допрошена по обвинению в «разжигании разврата». Кроме того, сообщается, что россиянка работала в Египте без разрешения от Министерства трудовых ресурсов.

На время расследования Андреева была освобождена под залог в 5 тыс. египетских фунтов. Также было принято решение депортировать девушку в Россию, однако вскоре египетские отменили это решение.