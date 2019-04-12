Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи

Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.

Хафтар получил предложение во время визита в Саудовскую Аравию за несколько дней до наступления на ливийскую столицу, передает «Интерфакс» со ссылкой The Wall Street Journal.

Источник сообщил, что саудиты «были достаточно щедры», а сам Хафтар принял предложение. Кроме этого, утверждается, что фельдмаршал встречался с высокопоставленными лицами других стран. Эр-Рияд, так же, как и представитель Хафтара, от комментариев отказался.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, в понедельник ЛНА объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов города.

США потребовали от Хафтара прекратить наступление, с таким же требованием к сторонам конфликта обратился генсек ООН.