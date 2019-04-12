Капитана судна «Норд» объявили в розыск на Украине

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», – говорится в сообщении украинской прокуратуры, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале стало известно, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. Сам Горбенко рассказал, что смог покинуть Украину официально, по документам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какими путями капитан «Норда» мог бежать с Украины.