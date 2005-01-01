Кокорин заинтересовался дракой Гулиева

Футболист Александр Кокорин перед заседанием суда в ответ на просьбу дать совет игроку «Спартака» Аязу Гулиеву сказал, что сперва хочет посмотреть видео инцидента с участием спортсмена.

«Мы весь день здесь провели, что ему посоветовать. Надо посмотреть, что он сделал, покажите нам видео», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Гулиев стал участником дорожного инцидента, произошедшего в среду в Москве. По дороге на тренировку «Спартака» футболист, находившийся за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и «применил по отношению к нему грубую физическую силу». Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту.

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил, что применил к Гулиеву «строгие дисциплинарные санкции».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, чем отличается инцидент с избиением пешехода – американского гражданина – полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым от громкого дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В пятницу в Пресненском суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Всего по делу заявлено 45 свидетелей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД