Губерниев объяснил разницу между выходкой Гулиева и «делом Кокорина – Мамаева»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал газете ВЗГЛЯД, чем отличается инцидент с избиением пешехода – американского гражданина – полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым от громкого дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По мнению ведущего, отличие исхода хулиганских действий Кокорина и Мамаева от поступка Гулиева заключается в том, что в последнем случае стороны примирились.

«Насколько я понимаю, ребята помирились и никто заявление в полицию не подавал, только в этом и разница. То, что футболист является нарушителем, мы все это прекрасно видели, но никаких заявлений нет, есть только административная история. Там были извинения, была компенсация», – пояснил Губерниев.

Однако собеседник подчеркнул, что если американец все-таки напишет на Гулиева заявление, то «прекрасному футболисту «Спартака» мало не покажется».

«То, что он повел себя как первобытный человек – это факт», – подчеркнул собеседник.

Футбольный комментатор Георгий Черданцев также считает, что последствия хулиганских действий зависят от того, написал ли пострадавший заявление в полицию или нет.

«Если пострадавший написал заявление, тогда начинается процесс, статьи и обвинения, а если ситуацию удалось урегулировать до этого момента, то все происходит по-другому», – пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД.

Напомним, футболист «Спартака» избил американца в ходе дорожного конфликта в Москве.

Московский футбольный клуб «Спартак» применил «строгие дисциплинарные санкции» к полузащитнику команды Аязу Гулиеву, ставшему участником дорожной драки.