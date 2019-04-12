Стало известно о наказании для избившего американца футболиста «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» применил «строгие дисциплинарные санкции» к полузащитнику команды Аязу Гулиеву, который стал участником драки на дороге.

Гулиев стал участником дорожного инцидента, произошедшего в Москве 10 апреля, говорится на сайте «Спартака».

По дороге на тренировку футболист, находившийся за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и «применил по отношению к нему грубую физическую силу».

После стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к спортсмену.

Однако руководство футбольного клуба, «изучив обстоятельства произошедшего», решило «применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции».

Подчеркивается, что «Спартак» «осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым».

Гулиев признал, что «повел себя агрессивно», и извинился перед пострадавшим, а также своим футбольным клубом, который воспитывал в нем «совсем другие принципы», и болельщиками, признавшись, что перед ними ему «очень стыдно».

«Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» – сказал футболист.

Ранее стало известно, что Гулиев в результате дорожного конфликта сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли, который работает переводчиком в Москве.

Спортсмен утверждал, что конфликт случился из-за американца, который якобы ударил по машине.

Позже было опубликовано видео инцидента.