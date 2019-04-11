В Москве начались съемки фильма о Докторе Лизе

Съемки художественного фильма «Доктор Лиза» об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке начались в Москве, режиссер картины – Оксана Карас.

«Съемки фильма о докторе Лизе стартовали в четверг, лента основана на воспоминаниях Елизаветы Петровны и ее друзей», – рассказали ТАСС в киностудии «Кит».

Картина расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Петровна специально освободила этот день, но, зайдя ненадолго на работу – в свой Фонд, она сразу погружается в череду ежедневных дел.

Главную роль исполняет Чулпан Хаматова, также в картине снимаются Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.

Снять фильм о Докторе Лизе предложил друг Елизаветы Петровны и волонтер ее фонда продюсер Александр Бондарев. Режиссером картины стала Оксана Карас. Ранее она заявляла, что не хочет снимать фильм-памятник и считает, что у ленты есть социальный и художественный потенциал.

Напомним, Елизавета Глинка, врач-реаниматолог по образованию, стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным.

Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными акциями. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему люди не забывают Доктора Лизу.