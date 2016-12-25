Выбрана актриса на роль Доктора Лизы

Роль погибшей в авиакатастрофе главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки в готовящемся фильме «Доктор Лиза» сыграет Чулпан Хаматова.

Фильм планирует снять режиссер Оксана Карас, передает РИА «Новости».

«Наша задача – не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», – сказала Карас на заседании экспертного совета Минкультуры России по защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение государственных субсидий.

Карас рассказала, что в фильме говорится о помощи, оказанной доктором Лизой девочке.

Уточняется, что Хаматова уже дала согласие. Карас отметила, что актриса не только внешне похожа на Глинку, но и была лично с ней знакома.

Основатель фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз в Сирию.В декабре 2017 года в Горловке была открыта мемориальная доска в память о Елизавете Глинке

После гибели доктора Лизы президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на «Справедливая помощь доктора Лизы».

Чулпан Хаматова вместе с актрисой Диной Корзун является учредителем негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.