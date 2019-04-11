Штаб Зеленского объявил об отказе соблюдать важнейший пункт Минска-2

В штабе Владимира Зеленского заявили, что собираются вести переговоры не с Донецкой и Луганской народными республиками в случае его победы на выборах президента Украины, а с Россией.

«Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации ДНР и ЛНР не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно», - сказал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью Би-би-си, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что сомневается в эффективности главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в переговорном процессе. Добавив, что команда Зеленского не ведет с ним никаких переговоров о сотрудничестве и собирается вывести его из процесса по Донбассу.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае победы Зеленского в Москве готовы к диалогу, но ему придется также вести переговоры с ДНР и ЛНР, так как Россия не является участницей конфликта. «Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы», – сказал он.

Прямые переговоры между Киевом и непризнанными республиками Донбасса являются обязательным условием вторых минских соглашений.