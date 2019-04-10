Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по Донбассу

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский намерен исключить Виктора Медведчука из переговоров по обмену пленными в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на идеолога предвыборной кампании Руслана Стефанчука и эксперта штаба Даниила Гетманцева.

Среди первых шагов Зеленского после избрания президентом называется, в частности, приглашение Великобритании и США в «нормандский формат», подготовка визитов к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу, сообщает Liga.net.

Также Зеленский собирается провести прямые переговоры с Россией при участии международных партнеров, а с ЛНР и ДНР «переговоров не будет», утверждается в статье.

«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.

Кроме того, Зеленский собирается «устранить конкуренцию между минобороны и Генштабом», однако не уточняется, что имеется в виду.

Будут назначены «честные судьи Высшего антикоррупционного суда» по итогам конкурса, проведенного при участии международных экспертов, а Верховной раде предложит закон о медиации, чтобы у человека был выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

Зеленский намерен внести кандидатуры глав минобороны, МИД, СБУ и генпрокуратуры, фамилии будут озвучены до 19 апреля, а переговоры уже проведены. Неофициально источники Liga.net называют главой МИД в правительстве Зеленского Александра Данилюка, генпрокурором – экс-прокурора США Марту Борщ или экс-главу Национального антикоррупционного управления Румынии Лауру Ковеши. Главой СБУ называется Игорь Смешко.

Также будет предложен пакет законопроектов о народовластии с тем, чтобы урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции, процедуру отзыва нардепов и процедура импичмента президента.

В команде кандидата в президенты Украина Владимира Зеленского, в свою очередь, заявили, что пока не принимали решений о кадровых назначениях, передает РИА «Новости».

«Сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящиеся в компетенции президента. Имена кандидатов будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир», – говорится в заявлении команды Зеленского.

В штабе пообещали, что решения не будут кулуарными.

«Любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно. Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально. Список на назначения объявит Владимир Зеленский», – заявили в команде шоумена.

Между тем, ранее стало известно, что сделает действующий президент Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах.

По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.