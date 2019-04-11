Пескову задали вопрос о якобы договоренности Путина и Медведчука по Донбассу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, соглашался ли Владимир Путин с «какой-то стройной концепцией» главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по Донбассу.

Пескова попросили подтвердить или опровергнуть заявление Медведчука о якобы согласовании в Москве плана по Донбассу. Пресс-секретарь отметил, что не имеет информации на этот счет, передает РИА «Новости».

«Медведчук был, действительно, у него были контакты, он заводил речь об освобождении украинских моряков», – сказал Песков.

Он добавил, что не знает, договорились ли Путин и Медведчук по концепции мирного урегулирования в Донбассе.

«Нет, мне неизвестно о какой-то стройной концепции, с которой согласился Путин», – сказал Песков.

В среду Песков подтвердил, что Путин встретился с Медведчуком, в том числе обсуждался вопрос об освобождении украинских моряков.