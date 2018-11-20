Мединский отреагировал на попытки приписать «украинство» Репину и Чайковскому

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что с иронией относится к причислению живописца Ильи Репина и композитора Петра Чайковского к украинским культурным деятелям.

«Академик Покровский писал, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. На Украине этим занимаются активно», – приводит его слова РИА «Новости».

Мединский подчеркнул, что только на Украине заявления из жанра исторического фэнтези и исторических анекдотов звучат из уст серьезных людей, облеченных государственной властью.

«Относиться к этому надо с известной долей иронии», – отметил он.

«По моему глубокому убеждению, отделять русских от украинцев, особенно в историческом аспекте до 90-х годов этого века, совершенно бессмысленно. Мы все абсолютно один народ», – заключил министр.

Напомним, министерство культуры Украины заявило, что художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский якобы являются украинскими культурными деятелями.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина пытается за счет российских писателей, художников и композиторов создать свою «уникальную культуру».