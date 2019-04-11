Средневзвешенный курс доллара опустился до 64,4 рубля

Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, на 11.30 мск четверга опустился на 34 копейки и составил 64,3991 рубля.

На 11.30 мск среды, 10 апреля, средневзвешенный курс составлял 64,7373 рубля, напоминают «Банки.ру».

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